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Denizlispor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı
Denizlispor, TFF 1. Lig’in 7. haftasında konuk edeceği Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı.
Spor 23.09.2021, 17:57
Denizlispor, TFF 1. Lig’in 7. haftasında konuk edeceği Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı.
Denizlispor, Samsunspor maçı hazırlıklarına start verdi. Haluk Ulusoy Tesisleri’ndeki antrenman hareketleri ile başladı. Ardından pas çalışmaları ve çift kale maç ile devam etti. Sakatlığı bulunan Erdal Akdarı ise idmanda yer almadı.