Danijel Aleksic: “Bir sonraki turu geçip gruplara kalmak istiyoruz”

Başakşehirli futbolcu Danijel Aleksic, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Play-off turunda Royal Antwerp karşısında da galip gelip gruplara kalmak istediklerini söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında İzlanda ekibi Breidablik’i 3-0 mağlup eden Başakşehir’de müsabakanın ardından turuncu-lacivertli futbolcu Danijel Aleksic basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İyi bir maç çıkarttıklarını ifade eden Aleksic, “İlk maçımızda güzel bir sonuç aldık ve ikinci maçta da güzel bir oyun ortaya koyduk. Kaliteli bir kadromuz var. Kalitemiz skora yansıdı. Bir sonraki maçta da kazanıp gruplara kalmak istiyoruz” dedi.

“Her gün çalışmalarıma devam ediyorum”

Son 4 maçta 3 gol atmasına ilişkin soruya cevap veren Sırp futbolcu, “Özel bir durum yok. Her gün çalışıyorum ve bu çalışmalara sürekli devam ediyorum. Özel bir sırrı yok bu durumun. Gollerimi atmaya devam edeceğim” diye konuştu.