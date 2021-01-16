Son Dakika
Dan Petrescu: "Savaştık, sahaya karakter koyduk ama kaybettik"
Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu, deplasmanda 2-1 kaybettikleri Gaziantep FK maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Savaştık, sahaya karakter koyduk ama kaybettik" dedi.
Spor 16.01.2021, 18:56
2
Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu, deplasmanda 2-1 kaybettikleri Gaziantep FK maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Savaştık, sahaya karakter koyduk ama kaybettik" dedi.
Kayserispor, Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda Gaziantep FK’ya 2-1 mağlup oldu. Bu mağlubiyetle ligde onuncu yenilgisini alan Sarı-kırmızılı ekip, 16 puanda kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan ve takımın başında ilk maçına çıkan Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu, mağlup oldukları için çok üzgün olduklarını ve sonuçtan memnun olmadığını ifade ederek, toparlanmaya çalışacaklarını vurguladı.
"Sonuçtan hiç memnun değilim"Maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dan Petrescu, "Tabi ki sonuçtan memnun değilim. Savaştık, sahaya karakter koyduk ama kaybettik. Kaybedince kimse memnun olmaz. Ben de kaybettiğimiz için hiç memnun değilim. Ama oyuncularımın performansından son derece memnunum. Sahaya iyi bir performans yansıttık. Çok fazla fırsat yakalayıp değerlendiremedik. Etkili ve iyi bir oyun oynadık ama sonuçta mağlup olduk" ifadelerini kullandı.
1°
light rain and snow
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Gaziantep FK
|18
|34
|4. Galatasaray
|17
|33
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|17
|26
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Sivasspor
|18
|23
|11. Başakşehir
|18
|23
|12. Konyaspor
|18
|22
|13. Göztepe
|18
|22
|14. Kasımpaşa
|17
|22
|15. Malatyaspor
|17
|21
|16. Rizespor
|17
|21
|17. Gençlerbirliği
|18
|19
|18. Kayserispor
|18
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Man City
|16
|32
|4. Leicester City
|17
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Southampton
|17
|29
|8. West Ham
|18
|29
|9. Aston Villa
|15
|26
|10. Chelsea
|17
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|18
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|16
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü