Çocukluk hayaline kavuştu, şimdiki hedefi milli takım

Yozgat’ta yaşayan bedensel engelli 24 yaşındaki Ayşe Uzar, çocukluk hayali olan basketbol sporu ile 3 ay önce tanıştı. Basketbolla yeni bir hayata başlayan Uzar, milli takım formasını giymeyi hedefliyor.

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yaşayan Ayşe Uzar’ın hayatı, 3 ay önce Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Ligi’nde mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altunkuyu’nun davetiyle değişti.

Çocukluktan itibaren basketbol oynama hayaliyle yaşayan Uzar, Başkan Altınkuyu’nun davetiyle kendisini tekerlekli basketbol takımında buldu. Uzar, antrenörleri eşliğinde Sorgun Kapalı Spor Salonu’nda basketbol antrenmanlarını sürdürürken, hırsı ve performansı da dikkat çekti. Çocukluk hayaline kavuşan Ayşe Uzar, performansını yükseltip milli takımda forma giymeyi hedefliyor.

“Basketbol hayatımı değiştirdi”

Basketbol sporunun hayatını büyük ölçüde değiştirdiğini söyleyen 24 yaşındaki sporcu, engellilerin hayata küsmeyip kendilerine uygun bir spor dalı ile uğraşmalarını istedi. Basketbol oynamaya 3 ay önce başladığını da belirten Uzar, “Küçüklükten beri hayalini kurduğum basketbolu engelimden dolayı oynayamıyordum. Şimdi bu fırsat elime geçti. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü’nde oynamaya başladım. Basketbol benim hayatımı çok değiştirdi. Bütün engelli arkadaşlarımın bir spor dalı ile uğraşmalarını istiyorum, eve kapanmasınlar, hayattan kopmasınlar” dedi.

“Hedefim milli takımda oynamak”

Basketbolu çok sevdiğini aktaran Ayşe Uzar, “Bundan sonraki hedefim milli takıma seçilmek, milli takımımızın maçlarını da izliyorum. Çok çalışıp milli takıma gitmek istiyorum. Başarılı bir sporcu olacağım” şeklinde konuştu.