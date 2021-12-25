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Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde turizm sezonu meşaleli kayak gösterileriyle başladı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kayak sezonu, resmi açılış programıyla başladı.

Spor 25.12.2021, 01:49
Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde turizm sezonu meşaleli kayak gösterileriyle başladı

KARS (AA) - Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde sezon açılışı dolayısıyla program düzenlendi.

Açılış programı kapmasında, kayak merkezinde görevli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ile kayak eğitmenleri Türk bayrakları eşliğinde meşaleli kayak gösterisi yaptı.

Gösterilerin ardından yanıcı maddeyle hazırlanan "Sarıkamış" yazısı meşalelerle yakılarak 2021-2022 kayak sezonu resmen açıldı.

Kars Valisi Türker Öksüz, Sarıkamış'ın gökyüzünün mavisi, sarıçam ormanlarının yeşili, kristal beyaz kar örtüsüyle bütünleşen, tarihi, kültürü ve eşsiz doğasıyla adeta bir cennet köşesi olduğunu söyledi.

Sarıkamış'ın diğer kayak merkezleri arasında farklı bir konuma sahip olduğunun altını çizen Öksüz, "Artık sanılanın aksine ulaşım da çok kolay. Buraya her gün uçak seferleri var. Modern telesiyej sistemimiz ve çığ tehlikesinin olmadığı bir merkezimiz var. Her türlü kış sporuna uygun ve şehir merkezine de çok yakın. Artık modern konaklama tesisleriyle birlikte kafeleriyle ve kütük evleriyle Türkiye'nin ve dünyanın turizm destinasyonlarından biriyiz artık." dedi.

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan da Sarıkamış'ın kış turizminde önemli bir yeri olduğunu ifade ederek, kayakseverleri Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne davet etti.

Sarıkamış'ın kayakseverlere farklı bir keyif ve ortam sunduğunu aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"O yüzden Sarıkamış'tan herkese çağrıda bulunuyoruz. Gelin, Sarıkamış'ta özellikle kristal karın ve pistlerin farkını görün. Ortamın farkını görün. En önemlisi de Karslının ve Sarıkamışlıların sıcak misafirperverliği ile güler yüzünü görün."

AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç ise kayak merkezinin bölge için büyük bir nimet olduğunu belirterek, "Bu nimetten yararlanmak için dünyanın her tarafındaki insanlar bölgeye geliyorlar. Biz de istiyoruz ki buralar daha yaşanabilir ve yaşam standartları yüksek bir bölge olsun. Turizmden kendi payına düşeni alsın." diye konuştu.

Bölgede bulunan Türk Kızılay ekipleri de açılışa katılanlara sıcak çorba ve çay ikramında bulundu.

#Cıbıltepe Kayak Merkezi #Kars #kayak sezonu #Sarıkamış #türkiye
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