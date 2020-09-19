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Çetinbaş ve Özgün Karacabey Belediyespor’da
2. LİG’DE MÜCADELE EDEN KARACABEY BELEDİYESPOR, GEÇEN SENE KADROSUNDA YER ALAN FORVET OYUNCUSU ÖMER ÇETİNBAŞ’LA SÖZLEŞME YENİLERKEN, HÜDAVENDİGAR DİKKALDIRIMSPOR’DAN ORTA SAHA OYUNCUSU BERKE ÖZGÜN’Ü TRANSFER ETTİ.
Spor 19.09.2020, 07:42
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2. Lig’de mücadele eden Karacabey Belediyespor, geçen sene kadrosunda yer alan forvet oyuncusu Ömer Çetinbaş’la sözleşme yenilerken, Hüdavendigar Dikkaldırımspor’dan orta saha oyuncusu Berke Özgün’ü transfer etti.
Karacabey Belediyespor, Ömer Çetinbaş ve Berke Özgün ile 1 senelik sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Karacabey Belediyespor As Başkanı Remzi Cinoğlu, “ Eksik olarak gördüğümüz mevkilere transfer yaptık. Her iki taraf için de hayırlı olsun” dedi.
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