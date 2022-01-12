banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Rusya dolardan çekiliyor mu?
Rusya dolardan çekiliyor mu?
Yüz yüze eğitime ara verilecek mi?
Yüz yüze eğitime ara verilecek mi?
Putin’den Omicron açıklaması
Putin’den Omicron açıklaması
Güne yükselişle başlayan dolarda son durum
Güne yükselişle başlayan dolarda son durum

Cem Bölükbaşı, Formula 2’de yarışacak

Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, 2022 sezonunda FIA Formula 2 Dünya Şampiyonası’nda yarışacağını duyurdu. Genç sporcu, Formula 2’de Charouz Racing System takımının sürücüsü olacak.

Spor 12.01.2022, 15:22
Cem Bölükbaşı, Formula 2’de yarışacak

Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, 2022 sezonunda FIA Formula 2 Dünya Şampiyonası’nda yarışacağını duyurdu. Genç sporcu, Formula 2’de Charouz Racing System takımının sürücüsü olacak.

Zorlu PSM Sky Lounge alanında gerçekleştirilen basın toplantısına Cem Bölükbaşı’nın kariyer yönetimini üstlenen TEM Agency kurucusu Temuçin Ünalp, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, genç sporcunun ailesi ve davetliler katıldı.

Düzenlenen programda ilk olarak genç sporcunun, E-spor dünyasından gerçek yarışlara uzanan başarı hikayesi katılımcılara anlatıldı. E-spor dünyasından Formula 2’ye yükselen ilk sporcu olan otomobil sporcusu, Formula 2 Şampiyonası’nda 14 hafta sürecek sezonun ilk yarışına mart ayında Bahreyn Pisti’nde çıkacak.

Cem Bölükbaşı: "Uzun bir sezon bizi bekliyor"

Basın toplantısına konuşan Cem Bölükbaşı heyecanlı olduğunu ifade ederek, 2022 yılında Formula 2’de yarışacağını duyurdu. Bölükbaşı, "Bizim için çok hızlı bir yıl oldu. Formula 3 benim ilk kazandığım şampiyonaydı. F3 Asya’dan yaklaşık 9 veya 10 ay sonra Abu Dabi’de Formula 2 aracına oturdum. 2022 yılında FI Formula 2 Dünya Şampiyonası’na katılacağım. Charouz Racing System ile beraber Formula 2 Dünya Şampiyonası’nda olacağım. Formula 1, 23 hafta sonu olacak, biz 14 hafta aynı hafta sonu yarışacağız. Sabah biz yarışarak onların garajını kullanacağız. Sonra Formula 1 takımları yerimize gelecek. Formula 2 sezonunun da en uzun takvimi, 14 hafta sonu 28 yarış gerçekten çok uzun bir sezon bizi bekliyor" dedi.

Eren Üçlertoprağı: "Her Formula 1 yarışı sonrası buruk ayrılıyorduk"

Cem’i tebrik ederek sözlerine başlayan TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, "Biz de en az Cem kadar heyecanlıyız. Türkiye’de çok kez uluslararası organizasyonlar gerçekleştirdik. Bunların başında Formula 1 geliyor ama her Formula 1 sonrası pistten bir buruk ayrılıyorduk. Her ne kadar çok iyi organizasyon yapsak da içinde bir sporcumuzun olmaması, bayrağımızı temsil eden bir sporcumuzun olmaması bizim hep bir tarafımızı eksik bırakıyordu. Dolayısıyla inşallah Cem, bizim bu eksik duygumuzu tamamlayacak. Ben gerçekten göstermiş olduğu gelişim ve ileriye dönük planlamasını yürekten inanıyorum. Federasyon olarak hem maddi olarak hem manevi olarak Cem’in orada yalnız kalmaması için uluslararası arenada daha güçlü şekilde ülkemizi temsil etmesi için üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Buradaki desteği kurumlar olarak güçlendirmemiz lazım. Cem’in Formula 1’e çıkması lazım" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından soru cevap bölümüne geçildi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahçe 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 19 32
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keçiörengücü 19 22
14. Manisa Futbol Kulübü 19 22
15. Menemen Belediyespor 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham United 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Southampton 20 24
12. Crystal Palace 20 23
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11