Büyükşehir’de ayaklar konuşuyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi personeli arasında düzenlenen ‘Birimler arası ayak tenisi turnuvası’ 40 takımda 200 personelin iştirâkiyle başladı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dâiresi Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi ve bütün iştirâkleri kapsayacak şekilde kurum içi iletişimi güçlendirmek maksadıyla düzenlenen turnuva Atıcılar Spor Tesisleri’nde başladı. “Haydi Ayaklar Dert Görmesin” sloganıyla tertip edilen ve 40 takımdan 200 personelin mücadele edeceği turnuva, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka’nın başlama vuruşuyla başladı..

Pandemi kurallarına uyularak gerçekleştirilen turnuvada takımlar 3 as oyuncu, 2 yedek oyuncudan oluşacak şekilde mücadele ediyor ve maçlar 1 set 11 sayı üzerinden oynanıyor. 2 seti üst üste kazanan takım galip sayılırken, grup müsabakaları 6 Temmuza kadar sürecek. 7 Temmuz’da 2. eleme turu müsabakaları, 8 Temmuz’da çeyrek final ve 9 Temmuz’da da yarı final ve final maçları yapılacak.