Büyükler Dünya Judo Şampiyonası başladı

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te başlayan Büyükler Dünya Judo Şampiyonası’nın ilk gününde üç milli judocu tatamiye çıktı.

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’na puan ve kota kazandıran Büyükler Dünya Judo Şampiyonası, ilk gününde kadınlar 48 ve erkekler 60 kilo müsabakalarıyla başladı. Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen organizasyonda kadınlar 48 kiloda Tuğçe Beder ilk turu bay geçti. İkinci turda ise Sloven Marusa Stangar’ı waza-ari puanıyla yendi. 3. turda Japon Funa Tonaki’ye altın skorda, aynı sıkletteki diğer judoka Merve Azak, erkekler 60 kiloda Salih Yıldız ikinci tur mücadelelerinde rakiplerine yenilerek elendiler.

Şampiyonanın ikinci gününde yarın erkekler 66 kiloda Muhammed Demirel madalya mücadelesi için tatamide yer alacak.