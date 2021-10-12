banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
6 partili parlamenter sistem toplantısı ertelendi
6 partili parlamenter sistem toplantısı ertelendi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişti
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişti
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma Hakk'a yürüdü
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma Hakk'a yürüdü
Flash TV'nin yönetici kardeşleri arasında hisse krizi!
Flash TV'nin yönetici kardeşleri arasında hisse krizi!

Bursaspor’un Timsah Park’taki 4 maçına 19 bin 961 taraftar geldi

Bursaspor’un Timsah Park’ta oynadığı Adanaspor, Eyüpspor, Samsunspor ve Ankaragücü maçlarında toplam 19 bin 961 adet bilet satıldı. Yeşil-beyazlı kulüp, bu karşılaşmalar sonrası 850 bin TL gelir elde etti.

Spor 12.10.2021, 11:18
Bursaspor’un Timsah Park’taki 4 maçına 19 bin 961 taraftar geldi

Bursaspor’un Timsah Park’ta oynadığı Adanaspor, Eyüpspor, Samsunspor ve Ankaragücü maçlarında toplam 19 bin 961 adet bilet satıldı. Yeşil-beyazlı kulüp, bu karşılaşmalar sonrası 850 bin TL gelir elde etti.

TFF 1. Lig’de 7 hafta geride kalırken Bursaspor, sahasında 4 maç oynadı. Yeşil-beyazlı taraftarlar bu maçlara pandemi ve aşı zorunluluğu sebebiyle yoğun ilgi gösteremedi. Sezonun ilk maçında Adanaspor’u konuk eden Bursaspor’u 4 bin 905 taraftar takip ederken, Eyüpspor müsabakasında 4 bin 561, Samsunspor maçında 4 bin 283 ve son olarak da Ankaragücü karşılaşmasında 6 bin 212 biletli seyirci Timsah Park’taki yerini aldı. Toplam 19 bin 961 adet bilet satan Bursaspor Kulübü, buradan 850 bin TL gelir elde etti.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1