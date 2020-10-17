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Bursaspor’un rakibi Balıkesirspor

BURSASPOR'UN BALIKESİRSPOR MAÇINDA EN BÜYÜK KOZU BURAK KAPACAK OLACAK.

Spor 17.10.2020, 11:57
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Bursaspor’un rakibi Balıkesirspor

TFF 1. Lig’in 5.haftasında sahasında Balıkesirspor’u ağırlayacak olan Bursaspor, sezonun ikinci galibiyetini almak istiyor. ti 19.00.

TFF 1. Lig’in 5. haftasında Bursaspor, yarın akşam sahasında Balıkesirspor’u konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak olan mücadeleyi genç hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu’nun yardımcılığını Emrah Ünal ve Ogün Kamacı yapacak.

4 haftada 4 puan toplayan ve 10. sırada bulunan Bursaspor, bu karşılaşmayı mutlaka kazanmak istiyor. Yeşil-beyazlı takım, bu sezon tek galibiyetini Altınordu’dan alırken, son oynadığı maçta Tuzlaspor’la 3-3 berabere kalarak hanesine bir puan yazdırmıştı. Puan silme cezasının gelmemesiyle birlikte morallerin de tavan yaptığı Bursaspor’da, tek eksik ise tedavisi süren Özer Hurmacı.

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