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Bursaspor’un genç oyuncusu Vefa Temel ameliyat oldu
VEFA TEMEL, SOSYAL MEDYA HESABINDAN BU PAYLAŞIMI YAPTI.
Spor 28.10.2020, 18:32
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Çapraz bağları kopan Bursaspor’un genç oyuncusu Vefa Temel ameliyat oldu.
TFF 1.Lig ekibi Bursaspor’un genç oyuncusu Vefa Temel ameliyat oldu. Antrenman esnasında zemine takılan ve çapraz bağları kopan 17 yaşındaki futbolcu önemli bir operasyon geçirdi. Vefa’nın en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Vefa Temel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise şunları söyledi: “Çok şükür ameliyatı da atlattık. Mesajlarınız için teşekkür ederim.”
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