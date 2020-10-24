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Bursaspor’un değişilmezi İsmail Çokçalış

20 YAŞINDAKİ FUTBOLCU 6 MAÇTA 540 DAKİKA SAHADA KALDI.

Spor 24.10.2020, 09:23
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Bursaspor’un değişilmezi İsmail Çokçalış

Bursaspor’un 20 yaşındaki futbolcusu İsmail Çokçalış, 6 haftası geride kalan ligin tüm maçlarında, yeşil-beyazlı formayı 90 dakika terleten tek futbolcu oldu.

TFF 1. Lig’in ekiplerinden Bursaspor, bu sene genç futbolculara emanet edildi. Transfer tahtasını açamayan yeşil-beyazlılar, altyapısındaki futbolcularla mücadele ediyor. Gol yükünü Ali Akman ile Burak Kapacak çekerken, Teknik Direktör Mustafa Er’in vazgeçemediği isim ise İsmail Çokçalış oldu. Genç teknik adam, geride kalan 6 haftanın tamamında şans verdiği İsmail Çokçalış’ı oyundan da hiç çıkarmadı. 6 haftada 540 dakika sahada kalan 20 yaşındaki oyuncuyu, Burak Altıparmak (535 dakika), Emirhan Aydoğan (533 dakika), Burak Kapacak (508 dakika) ve Ali Akman (502 dakika) takip etti.

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