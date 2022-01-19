Bursaspor’dan Nilüfer Belediyesi’ne ziyaret

Bursaspor Kulübü Başkanı Hayrettin Gülgüler, yöneticiler ve Teknik Direktör Tamer Tuna, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret etti. Erdem, belediye olarak desteklerinin süreceğinin sözünü verdi.

Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler, Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Osman Uçar, İdari Asbaşkan ve Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Akgün, Futbol Şube Sorumlusu Yardımcısı Mustafa Ermiş ve Teknik Direktör Tamer Tuna, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, teknik direktör Tamer Tuna’ya yeni görevinde başarılar diledi ve kulübe desteklerinin devam edeceğini söyledi.