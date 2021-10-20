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Bursaspor’dan İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür’e ziyaret

Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler, Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Kılıç ve Futbol Okulları CEO’su Tolga Şen, İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür’ü ziyaret etti.

Spor 20.10.2021, 15:29
Bursaspor’dan İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür’e ziyaret

Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler, Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Kılıç ve Futbol Okulları CEO’su Tolga Şen, İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür’ü ziyaret etti.

Bursaspor Kulübü önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı kulübün Başkanı Hayrettin Gülgüler, Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Kılıç ve Futbol Okulları CEO’su Tolga Şen İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür’ü ziyaret etti.Yapılan ziyarette kulübün branş faaliyetleri ile ilgili istişarelerde bulunuldu. İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür de yakın zamanda düzenlenecek olan Spor Okulları vealtı branşta yapılacak olan altyapı çalışmaları için desteklerini vereceğini söyledi. Görüşmenin ardından Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler, İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür’e isminin yazılı olduğu formayı hediye etti.

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