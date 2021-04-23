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Bursaspor’da tempo arttı

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 32. haftasında karşı karşıya geleceği İstanbulspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Temponun arttığı çalışmaların son bölümünde çift kale maç yapıldı.

Spor 23.04.2021, 19:41
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Bursaspor’da tempo arttı

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 32. haftasında karşı karşıya geleceği İstanbulspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Temponun arttığı çalışmaların son bölümünde çift kale maç yapıldı.

TFF 1. Lig’in 32. haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 30dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres ve orta şut çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, temponun oldukça arttığı çalışmaların son bölümünde çift kale maç yaptı.

Bursaspor hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenman ile devam edecek.
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