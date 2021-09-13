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Bursaspor’da Samsunspor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor, Altınordu mağlubiyeti sonrası ara vermeyerek Çarşamba akşamı karşı karşıya geleceği Samsunspor maçı hazırlıklarına startı verdi.

Spor 13.09.2021, 21:13
Bursaspor’da Samsunspor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor, Altınordu mağlubiyeti sonrası ara vermeyerek Çarşamba akşamı karşı karşıya geleceği Samsunspor maçı hazırlıklarına startı verdi.

TFF 1. Lig’in 5. haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10dakikasürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde çift kale maç yaptı. Dün oynanan Altınordu maçına ilk 11 başlayan futbolcular yenileme çalışmaları yaptı. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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