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Bursaspor’da Keçiörengücü maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor, TFF 1. Lig’de bu sezon çıkacağı son maç olan Keçiörengücü mücadelesinin hazırlıklarına devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım taktik antrenman yaptı.

Spor 05.05.2021, 19:57
Bursaspor’da Keçiörengücü maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor, TFF 1. Lig’de bu sezon çıkacağı son maç olan Keçiörengücü mücadelesinin hazırlıklarına devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım taktik antrenman yaptı.

TFF 1. Lig’in 34. haftasında sahasında Keçiörengücüile 9 Mayıs Pazar akşamı saat 18.00’de karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman,1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5’e 2 pas pres çalışmalarıyla devam etti. Son bölümde taktik çalışmalar yapıldı. Bursaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.
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