banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
ABD'nin ilk Türk polis şefine ırkçı saldırı!
ABD'nin ilk Türk polis şefine ırkçı saldırı!
Sergen Yalçın ile 1+3 sezon daha!
Sergen Yalçın ile 1+3 sezon daha!
Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Tam kapanma sonrasında otomobil fiyatları artacak!
Tam kapanma sonrasında otomobil fiyatları artacak!

Bursaspor’da Keçiörengücü maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 34. haftasında sahasında konuk edeceği Keçiörengücü maçı hazırlıklarına bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor 04.05.2021, 20:05
Bursaspor’da Keçiörengücü maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 34. haftasında sahasında konuk edeceği Keçiörengücü maçı hazırlıklarına bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

TFF 1. Lig’in 34. haftasında sahasında Keçiörengücüile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman dar alanda pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Bursaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.
Yorumlar (0)
16°
açık