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Bursaspor’da İstanbulspor maçı öncesi dört eksik

Yılport Samsunspor maçında sarı kart gören Bursaspor’un iki genç futbolcusu Tuğbey Akgün ve Ozan İsmail Koç, cezalı duruma düştü. Yeşil-beyazlı takım, pazar günü oynanacak olan İstanbulspor maçına sakatlıklarla birlikte 4 eksikle çıkacak.

Spor 20.04.2021, 13:18
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Bursaspor’da İstanbulspor maçı öncesi dört eksik

Yılport Samsunspor maçında sarı kart gören Bursaspor’un iki genç futbolcusu Tuğbey Akgün ve Ozan İsmail Koç, cezalı duruma düştü. Yeşil-beyazlı takım, pazar günü oynanacak olan İstanbulspor maçına sakatlıklarla birlikte 4 eksikle çıkacak.

TFF 1. Lig’in 31. haftasında oynanan Yılport Samsunspor maçında sarı kart gören Bursaspor’un genç isimleri Tuğbey Akgün ve Ozan İsmail Koç, cezalı duruma düştü. Play-Off şansını matematiksel olarak yitiren yeşil-beyazlı takımda, Cüneyt Köz ve İsmail Çokçalış sakatlıkları sebebiyle takımı yalnız bırakırken, bu isimlere iki genç isim daha eklendi. Bursaspor, Pazar günü sahasında İstanbulspor’la oynayacağı maça 4 eksikle çıkacak.
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