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Bursaspor’da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı

Bursaspor Kulübü, Teknik Direktör Fatih Tekke ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Spor 19.09.2021, 17:34
Bursaspor’da Fatih Tekke ile yollar ayrıldı

Bursaspor Kulübü, Teknik Direktör Fatih Tekke ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde: “Kulübümüzde teknik direktörlük görevini üstlenen Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Fatih Tekke ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantılarında başarılar dileriz.”

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