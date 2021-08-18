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Bursaspor’da Erzurumspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 2. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Erzurumspor maçı hazırlıklarına bir günlük aranın ardından devam etti. Yeşil-beyazlı takımın başında antrenör Ali Aköz yer aldı.

Spor 18.08.2021, 22:22
Bursaspor’da Erzurumspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 2. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Erzurumspor maçı hazırlıklarına bir günlük aranın ardından devam etti. Yeşil-beyazlı takımın başında antrenör Ali Aköz yer aldı.

TFF 1. Lig’in 2. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor ile karşılaşacak Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er’in istifası sonrası antrenör Ali Aköz gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas pres ve topu koruma oyunuyla devam ederken son bölümde çift kale maç yapıldı. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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