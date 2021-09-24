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Bursaspor’da Ankaragücü maçı hazırlıkları 4 eksikle devam etti

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 7. haftasında pazar akşamı saat 19.00’da karşı karşıya geleceği Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti. Yeşil-beyazlı takımda sakatlıkları süren Erhan Erentürk, Ramazan Keskin ve Cristobal Jorquera’nın tedavilerine devam edilirken İsmail Çokçalış takımdan ayrı çalıştı.

Spor 24.09.2021, 20:20
Bursaspor’da Ankaragücü maçı hazırlıkları 4 eksikle devam etti

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 7. haftasında pazar akşamı saat 19.00’da karşı karşıya geleceği Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti. Yeşil-beyazlı takımda sakatlıkları süren Erhan Erentürk, Ramazan Keskin ve Cristobal Jorquera’nın tedavilerine devam edilirken İsmail Çokçalış takımdan ayrı çalıştı.

TFF 1. Lig’in 7. haftasında sahasında Ankaragücüile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman, 1 saat 20 dakika sürdü. Koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman 5’e 2 pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde taktik çalıştı. Sakatlıkları süren Erhan Erentürk, Ramazan Keskin ve Cristobal Jorquera’nın tedavilerine devam edilirken İsmail Çokçalış takımdan ayrı çalıştı. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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