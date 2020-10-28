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Bursaspor topu rakibe bırakıyor

BURSASPOR SON OYNADIĞI AKHİSARSPOR MAÇINDA YÜZDE 41 TOPLA OYNAMA ORANINA ULAŞTI.

Spor 28.10.2020, 09:13
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Bursaspor topu rakibe bırakıyor

Bursaspor, ligin ilk 7 haftalık dilimde topu rakibe bıraktı. Yeşil beyazlılar son oynadığı Akhisarspor maçında yüzde 41 topa sahip olurken, genel tabloda da 48.3’te kaldı.

TFF 1.Lig’in 7 haftası geride kaldı. Çıktığı iki deplasman maçından da eli boş dönen Bursaspor’da işler yolunda gitmedi. Yeşil beyazlılar son oynadığı Akhisarspor maçında ise topu rakibe bıraktı. Yüzde 41’le oynayan Bursaspor, genel tabloda da ligin alt sıralarında yer alıyor. Topa sahip olmada 48.3’lük oranla ligin 13. basamağında kendisine yer bulan yeşil beyazlılar, en yüksek topla oynama yüzdesine 3-1 kazandığı Balıkesirspor maçında yüzde 57’e ulaştı.

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