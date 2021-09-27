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Bursaspor, Timsah Park’ta 8 puan kaybetti

Bursaspor, bu sezon Timsah Park’ta oynadığı 4 maçta 8 puan kaybetti. Yeşil-beyazlılar, 1 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 de beraberlik aldı.

Spor 27.09.2021, 15:12
Bursaspor, Timsah Park’ta 8 puan kaybetti

Bursaspor, bu sezon Timsah Park’ta oynadığı 4 maçta 8 puan kaybetti. Yeşil-beyazlılar, 1 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 de beraberlik aldı.

TFF 1. Lig’in 7. haftasında Ankaragücü’ne 4-0 mağlup olan Bursaspor’da işler iyi gitmiyor. Yeşil-beyazlı takım tarihi boyunca en etkili olduğu iç saha maçlarında da beklentilerin çok uzağında kaldı. Bu sezon Timsah Park’ta oynanan 4 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen yeşil-beyazlı takım 2 maçı kaybetti. Bursaspor, 1 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Samsunspor’u yenen yeşil-beyazlılar, Eyüpspor ve Ankaragücü’ne mağlup oldu. Tek beraberlik ise sezonun ilk haftasında Adanaspor’a karşı alındı.

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