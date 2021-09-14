Bursaspor Kulübü, 4 altyapı futbolcusuna profesyonel imza attırdı

Bursaspor Kulübü, altyapı futbolcuları Hamza Baran Arıkan, Kadir Yiğit,Hasan Sabri Karaca veEmre Tepegöz’ü profesyonel yaptı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 4 genç futbolcusuna profesyonel imza attırdı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Altyapı futbolcularımız Hamza Baran Arıkan, Kadir Yiğit,Hasan Sabri Karaca veEmre Tepegöz kendilerini profesyonel yapan sözleşmelere imza attı. Bursaspor Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimizde düzenlenen imza törenine Başkanımız Hayrettin Gülgüler, Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu üyemiz Semih Hüroğlu, Futbol Şube Sorumlusu Yardımcımız Mustafa Ermiş, Gençlik Geliştirme Programı sorumlumuz Hakan Cenkçiler ve futbolcularımızın aileleri katıldı. Profesyonel sözleşme imzalayan futbolcularımızın spor yaşantıları boyunca başarılı olmalarını temenni ediyoruz.”