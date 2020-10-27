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Bursaspor geçen sezonun çok gerisinde

BURSASPOR SON OYNADIĞI 2 MAÇTAN PUAN ÇIKARTAMADI.

Spor 27.10.2020, 11:51
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Bursaspor geçen sezonun çok gerisinde

7 haftası geride kalan TFF 1.Lig’de 7 puan toplayabilen Bursaspor, geçen sezonun 5 puan gerisinde kaldı.

TFF 1.Lig’de istediği sonuçları alamayan Bursaspor, 7 haftada sadece 7 puan toplayabildi. Üstü üste oynadığı 2 deplasman maçından eli boş dönen yeşil beyazlılar, genel tabloya bakıldığında geçen sezonun da oldukça gerisinde kaldı. Geçen sezonu 6. sırada tamamlayarak Play-Off mücadesi veren Bursaspor, 7 hafta sonunda 12 puan toplamıştı. Bu sezon transfer tahtasını açmamanın da verdiği etkiyle genç bir kadro ile mücadele eden yeşil beyazlılar Altınordu ve Balıkesirspor’u mağlup etti, Tuzlaspor’la ise berabere kalarak hanesine 7 puan yazdırabildi. Bursaspor, Adana Demirspor, Giresunspor, Menemenspor ve son olarak da Akhisarspor’a mağlup oldu.

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