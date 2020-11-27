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Bursaspor deplasmanda Altay’la karşılaşacak

TFF 1.Lig’in 11’inci haftasında Bursaspor, yarın zorlu Altay deplasmanına çıkacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.

Spor 27.11.2020, 11:09
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Bursaspor deplasmanda Altay’la karşılaşacak
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TFF 1.Lig’in 11’inci haftasında Bursaspor, yarın zorlu Altay deplasmanına çıkacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.

Bursaspor, TFF 1.Lig’in 11’inci haftasında yarın akşam Altay’la deplasmanda karşılaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. İki takım arasındaki kritik mücadeleyi hakem Burak Şeker yönetecek. Şeker’in yardımcılığını Mehmet Cem Hanoğlu ve Seyfettin Ünal yapacak. Son 5 resmi maçında mağlup olmayan Bursaspor, yenilmezlik serisini sürdürüp İzmir’den 3 puan almak için sahaya çıkacak. Altay ise üst üste 3 yenilginin ardından geçen hafta Menemenspor’u mağlup etmiş ve moral depolamıştı. İzmir ekibi de Bursaspor maçı ile çıkış yakalamanın peşinde olacak. Altay, en golcü ismi Marco Paixao (6), Bursaspor ise Ali Akman (7) ile önemli maçta skor tabelasını değiştirmeye çalışacak.
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