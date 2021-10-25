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Bursaspor-Ceyhanspor maçının biletleri satışa çıktı

Bursaspor ile Ceyhanspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçı biletleri satışa çıktı. 10 TL ile 75 TL arasında değişen bilet fiyatlarının yanı sıra kağıt biletle ilgili de bilgilendirme yapıldı.

Spor 25.10.2021, 11:05
Bursaspor-Ceyhanspor maçının biletleri satışa çıktı

Bursaspor ile Ceyhanspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçı biletleri satışa çıktı. 10 TL ile 75 TL arasında değişen bilet fiyatlarının yanı sıra kağıt biletle ilgili de bilgilendirme yapıldı.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde: “27 Ekim 2021 Çarşamba günü saat 18.00’da Bitci Timsah Park’ta oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Ceyhan Spor maçımızın biletleri bugün saat 10.00 itibariyle satışa çıktı. Karşılaşma için stadyuma gelecek taraftarlarımız elektronik biletin yanı sıra stadyum gişelerinden TC Kimlik No ve HES kodunu belirterek kağıt bilet temin edebilirler. Müsabakada engelli bileti bu karşılaşmada uygulanmayacaktır. Güvenlik gerekçesiyle Batı Alt Tribünümüzde sadece 103 Nolu Blok biletleri satışa çıkarılacaktır.”

Bilet fiyatları şu şekilde belirlendi: Vip 1.Balkon: 75,00 TL, Batı Alt Tribün: 50,00TL, Doğu Alt Tribün: 25,00 TL, Doğu Üst Tribün: 15,00 TL, Güney Kale Arkası (Teksas): 10,00 TL, TOFAŞ Tribünü: 10,00 TL.

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