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Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, İbrahim Yazıcı’nın kabrini ziyaret etti

Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, 8 yıl önce vefat eden yeşil-beyazlı kulübün efsane başkanı İbrahim Yazıcı’nın kabrini ziyaret etti.

Spor 07.05.2021, 19:27
Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, İbrahim Yazıcı’nın kabrini ziyaret etti

Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, 8 yıl önce vefat eden yeşil-beyazlı kulübün efsane başkanı İbrahim Yazıcı’nın kabrini ziyaret etti.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde: "Başkanımız Erkan Kamat, değerli başkanımız rahmetli İbrahim Yazıcı’nın vefatının 8. Yılında Emirsultan Mezarlığı’ndaki kabrini ziyaret ederek Bursaspor Camiası adına hem çiçek bıraktı hem de dualarla andı.”
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