Bursaspor-Ankaragücü maçının hakemi Caner Ak oldu

TFF 1. Lig’in 7. haftasında oynanacak olan Bursaspor-Ankaragücü maçını hakem Caner Ak yönetecek.

TFF 1. Lig’in 7. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. TFF’den yapılan açıklamaya göre, pazar günü saat 19.00’da başlayacak olan Bursaspor-Ankaragücü maçını hakem Caner Ak yönetecek. Ak’ın yardımcılıklarını Deniz Turgut ve Emir Eray Eyisoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Uğurlu olacak. Caner Ak yönetiminde bugüne kadar 3 maça çıkan Bursaspor, 1 galibiyet, 2 beraberlik alırken, Ankaragücü ise tek maç yaptı ve 3 puanla ayrıldı.