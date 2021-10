Bursa’nın en özel şampiyonları

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları’nda şampiyon olan Özel Sporcular Down Futsal Millî Takımı’nın Bursalı sporcularını ağırladı. Aktaş, özel sporcuların elde ettikleri başarının diğer spor dallarında mücadele eden sporculara örnek olmasını temenni etti.

İtalya’nın Ferrara şehrinde düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları’nda şampiyon olan Özel Sporcular Down Futsal Millî Takımı’nın Bursalı sporcuları Furkan Özdemir, Birkan Dikici ve Kaleci Antrenörü İlyas Sarı ve sporcuların aileleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti. ziyarette, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Nurullah Yıldız ile Özel Sporcular Federasyonu Bursa İl Temsilcisi İsmail İlhan da hazır bulundu.

Covid sürecinin çok yoğun yaşandığı bu dönemde elde edilen başarının Türkiye adına mutluluk verici olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Down Futsal Millî Takımı’nın 2017’de kurulmasının ardından 2018 yılında katıldığı Avrupa Şampiyonası’nda da üçüncülük elde ettiğini hatırlattı. Şampiyon olan Down Futsal Millî Takımı kadrosunda Bursa’dan bir antrenör ve iki sporcunun olmasından dolayı gururlandıklarını belirten Başkan Aktaş, “Down Futsal Millî Takımımız 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları’nda finalde Portekiz’i 6-0 yenerek şampiyon oldu ve çocuklarımız önemli bir başarıya imza attı. Hepsini yürekten kutluyor ve tebrik ediyorum. Bu sporcularımızın içinde Bursalı iki çocuğumuzun olmasından da çok mutlu olduk. Hem Furkan’ı hem de Birkan’ı tebrik ediyorum. Furkan aynı zamanda milli takım kaptanı. İnşallah bu güzel başarı A Millî Futbol Takımımıza da diğer farklı spor dallarına da örnek olur. Sporcularımıza, emek veren yetkililere çok teşekkür ediyorum ama her şeyden önce bu özel başarıya imza atan çocuklarımızı kutluyorum” diye konuştu.

Down Futsal Millî Takımı antrenörü İlyas Sarı da şampiyonluk kupasıyla dönülen turnuva hakkında bilgiler verdi. Özel sporcuların mücadele ettiğin bir ligin olmadığını söyleyen Sarı, turnuva öncesi farklı illerde yapılan kamp programları sayesinde başarıya ulaştıklarını söyledi.

Ziyaretin ardından Başkan Aktaş, sporcular Furkan Özdemir, Birkan Dikici ve Antrenör İlyas Sarı’ya altın ve çeşitli hediyeler verdi.