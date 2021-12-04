Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gündelik tartışmaların içine çekilmesi, son derece yanlıştır, son derece üzücüdür”
Ahmet Ağaoğlu: "Ligin son maçı oynanmadan, hakem son düdüğü çalmadan kimin şampiyon olacağı belli olmaz"
Burak Elmas: "Türk Milli Takımı, bizim takımımız. Milli Takım’a oyuncu vermekten şeref duyarız. Mümkün olsa da tamamını biz versek. Bunu geçmişte yaptık. Kişileri cezalandırmak için Milli Takım’a oyuncu göndermemek gibi bir şey asla olamaz."
Burak Elmas: "Türk Milli Takımı, bizim takımımız. Milli Takım’a oyuncu vermekten şeref duyarız. Mümkün olsa da tamamını biz versek. Bunu geçmişte yaptık. Kişileri cezalandırmak için Milli Takım’a oyuncu göndermemek gibi bir şey asla olamaz."
Spor 04.12.2021, 12:46
Burak Elmas: "Türk Milli Takımı, bizim takımımız. Milli Takım’a oyuncu vermekten şeref duyarız. Mümkün olsa da tamamını biz versek. Bunu geçmişte yaptık. Kişileri cezalandırmak için Milli Takım’a oyuncu göndermemek gibi bir şey asla olamaz."