Burak Elmas: "Türk Milli Takımı, bizim takımımız. Milli Takım’a oyuncu vermekten şeref duyarız. Mümkün olsa da tamamını biz versek. Bunu geçmişte yaptık. Kişileri cezalandırmak için Milli Takım’a oyuncu göndermemek gibi bir şey asla olamaz."