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Burak Elmas: "TFF’de bir değişime gidilmesi gerekiyor. Türk futbolunu yönetenler bize rağmen yönetiyor. Liyakatsiz isimlerin kulüplere rağmen görevde kaldığı bir sistem içindeyiz."
Burak Elmas: "TFF’de bir değişime gidilmesi gerekiyor. Türk futbolunu yönetenler bize rağmen yönetiyor. Liyakatsiz isimlerin kulüplere rağmen görevde kaldığı bir sistem içindeyiz."
Spor 04.12.2021, 12:26
Burak Elmas: "TFF’de bir değişime gidilmesi gerekiyor. Türk futbolunu yönetenler bize rağmen yönetiyor. Liyakatsiz isimlerin kulüplere rağmen görevde kaldığı bir sistem içindeyiz."