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Burak Elmas: "Kararı aldığım anki verilere bakarsanız bu kararı almak için yeterli sebebim vardı"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Teknik Direktör Fatih Terim ile ilgili olarak, "Galatasaraylı olarak bildiklerim ve gördüklerim dahilde en uygun kararı vermeye çalıştım. Bunun doğru olup, olmadığını zaman gösterecek. Bu kararı aldığım anki verilere de bakarsanız bu kararı almak için yeterli sebebim vardı" dedi.

Spor 25.01.2022, 22:45
Burak Elmas: "Kararı aldığım anki verilere bakarsanız bu kararı almak için yeterli sebebim vardı"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Teknik Direktör Fatih Terim ile ilgili olarak, "Galatasaraylı olarak bildiklerim ve gördüklerim dahilde en uygun kararı vermeye çalıştım. Bunun doğru olup, olmadığını zaman gösterecek. Bu kararı aldığım anki verilere de bakarsanız bu kararı almak için yeterli sebebim vardı" dedi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Habertürk’te yayınlanan Fatih Altaylı’nın programında, yollarını ayırdıkları Teknik Direktör Fatih Terim ile yaşanılanlar, seçim ve futbol takımına yapılacak transferlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktör Fatih Terim ile yaşanılan ayrılığı anlatan Elmas, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı istediği teknik direktörle, istediği kulüp başkanı ile istediği zaman alternatifleri görüşmek için görüşebilir. Yazdan beri böyle bir şey asla olmadı. Ben görüşmeleri yaptım Torrent ile. Çok kısa bir zamanda görüşme oldu. Hocamıza böyle bir görüşme yapıldığını söylemedik. Sadece hocamızla bir maç sonrası yaptığım görüşmede Guardiola’nın eski yardımcılarıyla ilgili bana bilgi geldiğini, bu bilgiyi ileteceğimi söyledim. O görüşmenin detaylarını anlatmadım. Detay ile ilgili haberi yok. Kimden geldiği sordu ben de anlattım. Görüşme detayını anlatmadım. Yapmak istediğimiz sistem ile ilgili Avrupa kulüplerden birçok kişi ile görüşüyorum. Türkiye’de maalesef iyi bir uygulaması yok. Başka sebepten dolayı bir görüşme yaptık. O görüşmede yolları ayırınca da ben daha önce yaptığım görüşme sonucunda en uygun opsiyonun bu olacağına inandığım için bu kararı aldım. Domenec ile görüşmeyi ben yaptım. Özellikle bu konuda çok hassas davranmaya çalıştık. Camiamız için değerli bir üyesi. Kendisini çok sevdiğim bir Galatasaraylı. Galatasaray Başkanı olarak Galatasaray için doğru olduğunu düşündüğüm kararı almak zorundaydım. En doğru olduğunu düşündüğüm kararı aldım. Bunun da arkasındayım. Bu kadar zor bir durumda Galatasaray’ı buradan çıkarmaya çalışıyorsanız, sizin kimsenin korumasını bekleyemezsiniz. Galatasaraylı olarak bildiklerim ve gördüklerim dahilde ne uygun kararı vermeye çalıştım. Bunun doğru olup, olmadığını zaman gösterecek. Bu kararı aldığım anki verileri de bakarsanız bu kararı almak için yeterli sebebim vardı. Ayrılığı yaparken en şık şekilde yapmaya çalıştım. Sonrasında bambaşka bir ortam oldu. Takıma karşı bile ciddi protestolar oldu. Bu kavgaları bırakmamız lazım. Ben hala Fatih Terim’in çok önemli futbol aklı olduğunu düşünüyorum. Galatasaray’da çok fazla futbol aklı yok. Sportif A.Ş’de başkan yardımcısı olmasını söyledim. Hocamız bunu arzu etmediğini söyledi. Bunu artık kavgaya dönüştürmemek için en şık şekilde yapmak gerektiğine inandım" diye konuştum.

"Şu anda ne ibrayı ne seçimi düşünmüyorum"

Eleştirilerin doğal olduğunu ifade eden Başkan Elmas, "Galatasaray’ın geleceğini kurtaracak projelerle ilgili çalışıyoruz. Şu anda ne ibrayı ne seçimi düşünmüyorum. Camiamızın dinamikleri bellidir. Mart ayında olağan genel kurul var. Tüzüğümüz gereği ne ise onu yaparız. Galatasaray’ın çok ciddi sorunları var" dedi.

Florya projesi ile ilgili bilgi veren Başkan Elmas, "Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmayı çok büyük tehlike olarak görüyorum. Galatasaray’ın geleceği açısından. Buradan Galatasaray’ı çıkarabilecek daha en öneli proje daha önce iptal olan Florya projesidir. İmarı da iptal oldu. Bunun ciddi çalışma yapıyoruz. Eski başkanlarımızdan Dursun Özbek ile beraber Emlak Konut’a gittik. Bu Galatasaray’ın geleceğini kurtaracak bir proje. Galatasaray’ın borçlarını tamamen ödeyebileceğimiz bir proje" şeklinde konuştu.

"Gomis görüştüğümüz oyunculardan biri"

Futbol takımında talihsiz bir dönemden geçtiklerini belirten Burak Elmas, "Sarı kart cezaları, kalemizin sakat olması, Afrika Kupası gibi. Kısa bir dönemimiz var. Araştırma yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde 1 veya 2 ismi kadromuza katmak için çalışmalar yapıyoruz. Gomis görüştüğümüz oyunculardan biri. UEFA listesini 29’una kadar bildirmemiz lazım. UEFA’da 3 değişiklik hakkımız var. Yedlin takımımızdan ayrılacak. Onun yerine Omar’ı koyacağız. Omar’ın gözü iyileşti. Hocamız antrenman performansından memnun. Bir takım oyuncularımızın gidişine göre, yabancı kontenjanına göre bunun dışında da gelecek oyuncuların büyük maliyeti olmayacak ama katkısı da bir o kadar yüksek olan oyuncular olması lazım" açıklamasında bulundu.

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