Bülent Sağlam, Global Boxing Federasyonu temsilciliğine getirildi

Avrupa’nın dev dövüş kulüpleri arasında yer alan Türk kulübü Iron Fist Gym (Demir Yumruk) ve Avusturya’nın en büyük dövüş sporları organizasyonu Vendetta Organizasyon CEO’su Bülent Sağlam, kısa adı GBF olan ’Global Boxing Federasyonu’nun Türkiye ve Avusturya temsilciliğine getirildi.

Vendetta Organizasyon CEO’su Bülent Sağlam, Global Boxing Federasyonu Türkiye ve Avusturya temsilciliği görevi verildi. Yaptıkları organizasyon ve yetiştirdikleri öğrencilerin dünya çapında büyük başarılara imza atmalarının ardından dövüş sporları otoritelerinin dikkatini çektiklerini belirten Sağlam, "Yetiştirdiğimiz öğrenciler dünya devlerini bir bir ezerek zirvelere yerleştiler, gerek ülkemiz ve gerekse dünyanın dört bir yanında düzenlediğimiz organizasyonlar da yine büyük ilgi görünce önemli teklifler almaya başladık. Sağ olsunlar GBF, yetkilileri de bizleri böylesi önemli bir göreve layık görmüşler biz de kabul ederek görevimize başladık. Türkiye veya Avusturya’da bu federasyon çatısı altında dövüş galaları düzenlemek isteyen organizatörler benden gerekli izinleri alarak organizasyon yapabilirler" dedi.

Ayrıca 3 Aralık Cumartesi gecesi Avusturya’nın başkenti Viyana’da dev bir gala düzenleyeceklerini belirten başarılı organizatör Bülent Sağlam, ’Dünya çapında dev isimler dünya şampiyonlukları için ringe çıkacak ve bu bizim 31’inci galamız olacak" şeklinde konuştu.

Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz, aynı gece yine birbirinden çekişmeli maçlara tanık olacaklarını belirterek, "Bunlar arasında Vahit İpek ve Sado Uçar’ın karşılaşmaları nefesleri kesecek. Bizi izlemeye devam edin" ifadelerini kullandı.