Bucaspor, Uğur Balcıoğlu ile yoluna devam ediyor

Bucaspor 1928, Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu ile 1 yıllık daha anlaşma sağladığını açıkladı.

Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta 2020-2021 sezonunu play-off şampiyonu olarak tamamlayan ve 2. Lig’e yükselen Bucaspor 1928, Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu ile yola devam etme kararı aldı. Sarı-lacivertliler, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla, Balcıoğlu ile 2021-2022 sezonu için bir yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. İzmir temsilcisi açıklamasında Uğur Balcıoğlu ve ekibine başarılar diledi.