Bucaspor 1928’in tek hedefi İskenderunspor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Bucaspor 1928, hafta sonu oynanan Van Spor FK maçını kaybederek şok bir sonuç aldı. Sarı-lacivertliler, bu mağlubiyeti İskenderunspor deplasmanından galibiyetle dönerek unutturmak istiyor.

TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928, 11 Aralık Pazar günü İskenderunspor’la deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka saat 13.00’te İskenderun Osmaniye 7 Ocak Stadyumu’nda oynanacak.

Bucaspor 1928, Van Spor FK maçına lider olarak başlamıştı. Sarı-lacivertliler müsabakayı 1-0 kaybetti ve aynı puandaki rakibi Kocaelispor da Etimesgut Belediyespor’u 4-0 mağlup etti. Böylece 3 puanlık farkla yeni lider Kocaelispor oldu. İzmir temsilcisi gerek yaşadığı puan kaybıyla gerekse liderliği kaptırmasından dolayı büyük bir yara almış oldu. Sarı-lacivertliler ligde 3. sırada yer alan İskenderunspor deplasmanından galibiyetle dönerek rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek. Öte yandan İzmir temsilcisinde Berke Bıyık, Van Spor maçında sarı kart cezasını tamamlayarak takıma geri dönecek.