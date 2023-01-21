Bucaspor 1928, kritik virajda

Bucaspor 1928, ligin 21. haftasında yarın kritik bir deplasman maçına çıkıyor. Ligde liderlik koltuğunda bulunan sarı-lacivertli ekip, ligde alt sıralardan kurtulmak isteyen Etimesgut Belediyespor’a konuk olacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Bucaspor 1928, ligde 42 puan ve averajla lider konumda bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip ligin 21. haftasında yarın Etimesgut Belediyespor ile deplasmanda zorlu bir müsabakaya çıkacak. İzmir temsilcisi, ligdeki liderliğini kaybetmemek için hata yapma lüksü bulunmazken, İstanbul ekibi de alt sıralardan kurtulup rahat bir nefes almak için galibiyet parolasıyla karşılamaya çıkacak. Öte yandan Bucaspor’da Berke şoku da yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip oyuncunun sağlık durumuyla alakalı yaptığı açıklamada, “Karacabey Belediye Spor maçı sırasında sağ arka alt adalesinde ağrı hisseden Berke Bıyık’ın yapılan kapsamlı tetkikler sonucunda adalesinde 2. derece zorlanma ve kanama tespit edilmiştir” ifadelerine yer verdi.

İrfan Akgün Bucaspor 1928’de

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, Ankara Demirspor’dan 1996 doğumlu orta saha oyuncusu İrfan Akgün ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.