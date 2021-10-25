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Bu kulübün oyuncularına talep yağıyor

Almanya’nın dev kulübü HSV Hamburg’un Bursa’daki futbol okulunda top koşturan yetenekli gençlere talep yağıyor.

Spor 25.10.2021, 09:21
Bu kulübün oyuncularına talep yağıyor

Almanya’nın dev kulübü HSV Hamburg’un Bursa’daki futbol okulunda top koşturan yetenekli gençlere talep yağıyor.

Bursa’da çocuklara kapılarını açan HSV Hamburg Futbol Okulları’nda top koşturan yetenekli çocuklar diğer kulüpler tarafından izleniyor ve transfer noktasında girişimlerde bulunuluyor. Çocukların turnuva ve özel maçlarının tamamı videoya çekilerek, Almanya’ya gönderiliyor. Bursa ve Türkiye’den diğer kulüplerin ilgisini çeken futbolcular olması durumunda da kulüpte eğitimlerin tamamlanması şartı aranıyor. Sadece sahada antrenmanlarla değil, İngilizce dersleri ve diyetisyenler tarafından profesyonelleşmesi hedeflenen çocuklar Alman metotları ile yetiştiriliyor. 5-15 yaş arasında tüm çocuklara kapılarını açan HSV Hamburg Futbol Okulu Kaplıkaya Tesisleri’nde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

HSV Hamburg Futbol Okulları Türkiye Direktörü ve Hamburg’un Türkiye’deki resmi Scout’u olan Umut Murçak, “Bursa’da antrenmanlarımız ve eğitimlerimiz devam ediyor. Geçen eğitimlerde yaptığımız hazırlık maçları ve özel turnuvaları izleyen diğer kulüp yetkilileri bazı oyuncular için talepte bulundular. Bunlardan öne çıkan bazı oyuncularımız oldu. Bu öne çıkan oyuncularımızla yaptığımız eğitimlerle birlikte bu videoları Almanya’ya gönderiyoruz. Çünkü HSV Hamburg bu videoları bizden düzenli şekilde istiyor. Bütün oynanan maçlar videoya çekiliyor” dedi.

Ayrıca bazı futbolculara kısa zamanda Bursa başta olmak üzere diğer şehirlerin farklı kulüplerinden de teklifler geldiğini ifade eden Umut Murçak, “Hem Türkiye’de hem de Almanya’da Bundesliga 1. Lig ve Bundesliga 2. Lig takımlarının da içinde bulunduğu bir platform var. Bu havuz içerisinde çocukların videoları paylaşılıyor. Takip edilen çocuklarımız da var. Hali hazırda burada antrenmanda olan çocuklarımız var. Bu çocuklarımızı göndermek için Almanya kulübünün bir takım prensipleri var. Bu prensiplerden bir tanesi de birinci kademe eğitimlerinin tamamlanmasıdır. Çocukların her şeyden önce burada bir yabancı dil eğitimi alması gerekiyor. Çünkü çocuk burada dil eğitimini tamamlamadan Almanya’ya gittiğinde iletişim kurmakta zorluk çekiyor. Buradaki müfredat doğrultusunda en az 8 ay eğitim vermek zorundayız. İngilizce açısından bakıldığı zamanda A-1’den A-2’ye geçiş seviyesinde eğitimleri bitip, antrenmanları da tamamlanınca Almanya’daki kamplara davet edilecekler” ifadelerini kullandı.

Real Madrid ve Hırvatistan Milli Takımı’nın yıldızı Luka Modric’e benzetilen 12 yaşındaki Tunç Mehmetoğlu, “Hamburg’da oynuyorum. Farklı kulüplerde de oynadım ama burasının eğitimi çok daha iyi seviyede. Diğer kulüplerde böyle eğitim almamıştım. Arkadaş ortamımız da çok güzel. Benim örnek aldığım futbolcu Modric. Arkadaşlarım da beni çok fazla Modric’e benzetiyorlar. Her yerde, okulda bile Tunç yerine herkes Modric diye sesleniyorlar. Futbol anlamında ve fiziksel olarak benzetiyorlar” dedi.

7 yıldır futbol oynayan Burak Biçer de, daha önce başka kulüplerde oynadığını belirterek, HSV Hamburg’un daha disiplinli olduğunu söyledi. Burada İngilizce derslerinin yanı sıra motivasyonla ve beslenme ile ilgili de eğitimler aldıklarını vurgulayan Biçer, Avrupa’da Türkiye’yi temsil etmek istediğini dile getirdi. Bir diğer yetenek Utku Öztürk ise 4 yıldır futbol oynadığının altını çizerek, “Örnek aldığım futbolcu Sergio Ramos. HSV Hamburg’ta alan değiştirmeyi, pas yapmayı, koşu öğreniyorum. İçeride İngilizce derslerimiz oluyor. Hocalarımız bizimle tek tek ilgileniyor” ifadelerini kullandı.

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