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Bryan Dabo Çaykur Rizespor’da
Çaykur Rizespor Bryan Dabo ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor 19.07.2021, 18:20
Çaykur Rizespor Bryan Dabo ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladı.Karadeniz’in Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Burkina Faso’lu 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Bryan Dabo ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya vardı. Bryan Dabo’yu yeşil mavili renklere bağlayan imza törenine Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu katıldı.