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Bright Osayi-Samuel: "Mesut’un gelişimi tercihimi etkiledi"

Fenerbahçe’nin devre arasında kadrosuna kattığı Bright Osayi-Samuel, basın toplantısında soruları yanıtladı. Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye transferinin kendi tercihini de etkilediğini söyleyen 23 yaşındaki futbolcu, kendisini geliştirerek dünyanın en iyi kanat oyuncusu olmak istediğini de sözlerine ekledi.

Spor 18.02.2021, 15:02
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Bright Osayi-Samuel: "Mesut’un gelişimi tercihimi etkiledi"

Fenerbahçe’nin devre arasında kadrosuna kattığı Bright Osayi-Samuel, basın toplantısında soruları yanıtladı. Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye transferinin kendi tercihini de etkilediğini söyleyen 23 yaşındaki futbolcu, kendisini geliştirerek dünyanın en iyi kanat oyuncusu olmak istediğini de sözlerine ekledi.

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde İngiltere’nin Queens Park Rangers takımından kadrosuna kattığı 23 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Öncelikle Fenerbahçe’de olduğu için çok memnun ve mutlu olduğunu ifade eden Osayi, "Şu ana kadar her şey iyi geçti. Oynadığım maçlarda keyif aldım.İyi bir şekilde devam etmek istiyorum" dedi. Fenerbahçe’yi tercih etmesindeki ana sebebin Sportif Direktör Emre Belözoğlu’nun görüşleri olduğunu söyleyerek sözlerini sürdüren 23 yaşındaki futbolcu, "Emre Belözoğlu, kendimi Fenerbahçe’de geliştirme imkanımın olduğunu söyledi. Bu fikir kafamda belirdi.Burada kendimi geliştirmek istedim. Şu an buradayım. Genç bir oyuncuyum. Geliştirmem gerekençok noktavar. Final kararları vegolşansı oluşturma konularında kendimi geliştirmeliyim. Bunun için çalışıyorum. Hız konusunda iyi olduğumu düşünebilirsiniz, ben de bunları bir anahtar olarak görüyorum. Eksiklerimi giderdikten sonra kulüp debununla kazanım elde edecektir" açıklamasında bulundu.

"Mesut Özil’in gelişi tercihimi etkiledi"

İngilter Championship ile Süper Lig arasındaki farka da değinen Nijeryalı futbolcu, "Burada ikili mücadeleler dikkatimi çekti.Süper Lig, fiziksel olarakgüçlü bir lig. Daha önce Süper Lig’i izlemiştim.Tempo olarak ise İngiltere’ye göre biraz yavaş. Oyuncular daha teknik. Burada futbolcuların ve diğer insanların tutkusu da çok yüksek" dedi. Arsenal’dan transfer edilen Mesut Özil’le ilgili de konuşan Osayi-Samuel, "Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye transferini duyduğumda burayı tercih etme nedenlerimden biri daha ortaya çıktı. Mesut Özil, burayagelmem için güçlü bir neden oldu. Kendisinden antrenmanlarda çok şey öğreniyorum" dedi. Futbolda her zaman baskının olduğunu da söyleyen Osayi, "Futbolcuysanız baskıyı her zaman hissedersiniz. Ancak benbunu güven kazanmak için kullanmaya çalışıyorum. Taraftarın beklentilerini karşılaşmak istiyorum. Transfer sürecinde taraftarlardan birçok mesaj aldım. Bu mesajlar bana kendimi oldukça iyi hissettirdi. Gerçekten çok çılgıncaydı.İngiltere’de Türk arkadaşlarım var, bana bu konudan bahsetmişlerdi. Buraya geldikten sonra Fenerbahçe taraftarının büyüklüğünü daha fazla görmüş oldum" ifadelerini kullandı.

"Dünyanın en iyi kanat oyuncusu olmak istiyorum"

Geçmişte Manchester United’ın genç yaş gruplarında kendisini takip edip kadrosuna katmak istemesine karşın Blackpool’u tercih etmesiyle ilgili de konuşan Osayi-Samuel, "Böyle bir durum oldu. O dönemde Blackpool’u tercih ederek hayatımdaki en doğru kararı verdim. Londra’da genç yaşlarda çok fazla insan tarafından takip altına alınırsınız. Manchester United ve Arsenal gibi takımlarından teklif geldiğinde gitmek istersiniz. Ailem ile bunu konuştuk ve Manchester United’a gitmemin o dönem kariyerim açısında zor olacağını düşündük. Kendimi geliştirmek adına Blackpool’a gitmeye karar verdim. Hayatımda her zaman doğru kararları almaya çalışıyorum" diye konuştu. Hedefleriyle ilgili de konuşan Osayi, "Kendime koyduğum bir limit yok. Çok iyi bir sezon geçirdim. Bu şekilde devam edersem en üst seviyeye çıkabileceğimi düşünüyorum. Çok çalışarak ve zayıf noktalarımı geliştirerek dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri olmak istiyorum. İyi ve sıkı çalışarak bunu gerçekleştirebileceğimi düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
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