Borussia Dortmund-Bayern Münih derbisi Tivibu Spor’da

Sporseverlere futboldan basketbola, tenisten motor sporlarına uzanan zengin içerikler sunan Tivibu Spor, Bundesliga’nın dev derbisi Borussia Dortmund-Bayern Münih mücadelesini futbolseverlerle buluşturuyor. 2022-2023 sezonunun güçlü şampiyon adayı olan iki takımın mücadelesi 8 Ekim Cumartesi akşamı saat 19.30’da Tivibu Spor’da ekranlara geliyor.

Bundesliga’da kıran kırana şampiyonluk yarışı

Bundesliga’da son 9 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve toplamda 31 şampiyonluğu bulunan Bayern Münih, 8 şampiyonluğun sahibi olan Borussia Dortmund’a konuk oluyor. Ligde Bayern Münih üçüncü sırada yer alırken, Borussia Dortmund ise dördüncü sırada bulunuyor.