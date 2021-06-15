Türk Telekom Prime sponsorluğunda gerçekleşen yol bisikleti kampı BoostCamp’ın ikinci etabında bisikletçiler, Ürgüp, Göreme, Uçhisar, Avonos ve Erciyes’te sürüşlerini gerçekleştirdi. İkinci etabı sona eren BoostCamp’ın sıradaki durağı Antalya olacak.

Türk Telekom’un spora ve sporcuya verdiği destek devam ediyor. Türk Telekom Prime’ın desteği ile başlayan, yol bisikletçilerinin önemli hazırlık kampı Boostcamp’ın ikinci etabı tamamlandı. Bisikletçiler, üçüncü kampları için geri sayıma geçtiler.

İkinci kampa 100’ün üzerinde lisanslı sporcu katıldı

Marmaris kampının devamı olarak gerçekleşen Boostcamp’in ‘Mystic Rise’ konseptli Kapadokya ayağına, 100’ün üzerinde lisanslı bisikletçi katılım gösterdi. 4 gün süren kampta, farklı rotalarda mesafe ve hız grupları seçenekleri ile bisikletçiler; Ürgüp, Göreme, Uçhisar, Avanos ve Erciyes çevrelerinde sürüşlerini gerçekleştirdi.

Üçüncü etap Antalya’da

Sporcular, ilk günü kendileri için hazırlanan Türk Telekom Prime Kızıl Çukur vadisinde gün batımının tadını çıkardığı belirtilirken, katılımcılar prime özellikleriyle birbirinden farklı aktivitelerle dolu bir kamp dönemi geçirdi. Yol bisikletçileri Marmaris ve Kapadokya’nın ardından üçüncü kamplarını Eylül ayında Antalya’da gerçekleştirecekler.