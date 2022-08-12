Bike FEST, MTB Cup heyecanı ile başladı

Büyükşehir Belediyesi’nin Bike FEST organizasyonu Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde Sakarya MTB Cup heyecanı ile başladı. Festival UCI Eliminatör Dünya Kupası, Tour Of Sakarya, 3 büyük konser ve EXPO Sakarya organizasyonlarıyla devam edecek.

Büyükşehir Belediyesi, Bike FEST organizasyonuna Sakarya MTB Cup yarışıyla başladı. 4 uluslararası müsabakaya ev sahipliği yapılacak, 3 konseri ve EXPO Sakarya organizasyonlarının gerçekleştirileceği Bike FEST 12 Ağustos itibarıyla kapılarını açtı. Dünyanın en modern bisiklet tesisi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde yarışların start bayrağını Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce kaldırdı. MTB’nin en fazla puan getiren yarışlarından bir tanesi olan ‘Cross Country’ yarışında kadın ve erkeklerden oluşan 40’a yakın sporcu katıldı.

Yaklaşık 20’ye yakın ülkeden katılan sporcular 4 buçuk kilometrelik dağ bisikleti parkurunda ter döktü. Erkekler 8, kadınlar ise 6 tur boyunca şampiyonluk için yarıştı. Elit Erkekler kategorisinde İsviçre’den Ursın Spescha birinci, İtalya’dan Alessıo Agostinelli ikinci, Almanya’da Sılas Graf üçüncü oldu. Elit Kadınlar kategorisinde ise Slovenya’dan Tanya Zakelj birinci, Yunanistan’dan Eleftherıa Gıachou ikinci ve Slovenya’dan Vıta Movrın üçüncü oldu. Derece yapanlara madalyalarını Başkan Ekrem Yüce ve protokol üyeleri yaptı.

Bisiklet şehri Sakarya

Başkan Yüce, Dünya Bisiklet Şehri unvanıyla Türkiye’de ilk ve tek olduklarını ve Sakarya’nın son olarak 116 kilometre bisiklet yoluyla buluşturulduğunu ifade etti. Bu şehirde bisiklet dostlarının istedikleri yerde bisiklet kiralayıp, istedikleri noktaya kadar bisiklet yollarından güvenli şekilde gidebildiklerine dikkat çekti. Ayrıca dünyanın en modern bisiklet parkuru Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde şampiyonların yarıştığı pistlerin vatandaşlar tarafından sürüş alanı olarak kullanılabildiğini ifade eden Yüce, bu yönüyle Sakarya’nın bir dünya markası haline geldiğine dikkat çekti. Başkan Yüce, başladıkları Bike FEST programında dünyadan sporcuları ağırlayacaklarını ve organizasyonun etkinlikler ve gösterilerle devam edeceğini anlatarak “Tüm Türkiye ve Sakarya’daki sporseverleri festivalimize katılmaya davet ediyoruz” diye çağrı yaptı.

Sakarya Türkiye’de ilk ve tek

Yüce, “Şehirlerin şehri Sakarya’ya hoş geldiniz. Sakarya olarak yeniliklerin ve ilklerin şehri olmaya devam ediyoruz. Sakarya’mız, dünyadaki Bisiklet Dostu Şehir unvanına sahip olan sayılı şehirlerinden biri. Bu özelliğiyle de Türkiye’deki ilk ve tek şehir. Bu unvan tüm dünyada sayılı şehre verilmiş bir unvan. Çok şükür ki bu gururu yaşayarak ülkemizi temsilen yerimizi aldık. Bisiklet Dostu Şehir Unvanı, Uluslararası Bisiklet Birliği tarafından çok ciddi değerlendirmeler sonucunda verilen bir unvandır. Buna hak kazanmak için yerine getirmeniz gereken bir dizi gereklilik ve yeterlilik mevcuttur. Biz Sakarya olarak hamdolsun bu yeterlilikleri ve gereklilikleri yerine getirdik ve Bisiklet Dostu Şehir olduk. Sakarya’mızda toplam 116 km bisiklet yolu bulunmaktadır. Sakarya’da bisiklet kullanarak şehrin neredeyse tamamına sorunsuzca ulaşabilirsiniz” dedi.

Bisiklet kullanımı için özel projeler

Sakarya’da bisiklet kültürünün şehrin tamamına yayıldığını ifade eden Yüce, “Şayet bisikletiniz yoksa bile şehrimizin tamamına yayılmış bisiklet yollarıyla entegre edilmiş akıllı bisiklet duraklarımızdan kolaylıkla bir bisiklet kiralayabilir ve gideceğiniz yerdeki istasyonda bisikletinizi bırakabilirsiniz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizde bisiklet kültürünü sürdürülebilir hale getirmek için, başta uluslararası bisiklet yarışmaları organizasyonları olmak üzere, bisiklet yollarının yapım ve bakım işleriyle ilgilenirken, başka bir dizi projenin de yürütücülüğünü sürdürmektedir. Mevcut bisiklet yollarımızda, ışıklandırmanın olduğu bölgelerde, bisiklet kullanan vatandaşlarımızın da karşıdan karşıya geçişini kolaylaştırabilmek amacıyla, çeşitli noktalara bisiklet amblemli özel ışıklandırma takılmıştır” diye konuştu.

“Sakarya sizin eviniz, dünyayı misafir ederiz”

Dünya sporcularına ‘Sakarya sizin eviniz, dünyayı misafir ederiz’ çağrısı yapan Başkan Yüce, “Dünyanın en modern ve en fonksiyonel bisiklet parkuru olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisinde şampiyonların yarıştığı pistte bisiklet kullanabilirsiniz. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi Yol, Dağ ve BMX olmak üzere aynı anda 3 şampiyonanın yapılabileceği bir tesis. Sakarya Büyükşehir Belediyemiz, bisiklet yolları yatırımlarıyla geçtiğimiz senelerde bazı yerel ve ulusal müsabakalar dışında MTB CUP Yani Dağ Bisikleti Şampiyonası, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turnuvası ve 2020 Dağ Bisikleti Dünya Maraton Şampiyonası bu tesiste gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde iki hafta boyunca gerçekleştirilecek olan Uluslararası Bisiklet yaklaşık 16 gün boyunca sürecek yarışların, etkinliklerin, gösterilerin ve Sakarya Exponun şehrimize hayırlı olmasını dilerim. Bisiklet Dostu Şehir unvanıyla ülkede ilk ve tek olan Sakarya’mız bisikletle özdeşleşsin istiyor ve çalışıyoruz. Bike FEST tüm vatandaşlarımız için harika bir fırsat, herkesi bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum. Sakarya sizin eviniz, Dünyayı misafir ederiz. şiarı ile her birinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” şeklinde konuştu.

Yarış takvimi ve tarihler

Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı yarışlar 4 uluslararası müsabakayı kapsıyor. Bunlar sırayla Tour Of Sakarya Yol Bisikleti Yarışı, UCI Marathon Series, Sakarya MTB Cup yarışı ve finalde daha önce Türkiye’de hiç yapılmayan UCI Dağ Bisiklet Eliminatör Dünya Kupası olacak. Ayrıca 25-28 Ağustos tarihleri arasında Demokrasi Meydanı’nda Sakarya EXPO gerçekleştirilecek. Bu alanda şehrin sportif, yöresel ve sosyal özellikleri tanıtılacak. İkramlar, tanıtımlar ve etkinlikler gerçekleştirilecek.