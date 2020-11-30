Beşiktaş’ta keyifler yerinde

Fenerbahçe deplasmanında 10 kişiyle 4-3 kazanarak tarihe geçen bir maça imza atan Beşiktaş’ta moraller tavan yaptı. Siyah-beyazlılar, alınan 3 puanla zirve yarışına odaklandı.

Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanına giden Beşiktaş, uzatma dakikaları da dahil olmak üzere son 50 dakikasını 10 kişi oynadığı karşılaşmada rakibini 4-3 mağlup ederek 15 yıl aradan sonra Kadıköy’de kazandı. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve futbolcular, karşılaşmanın ardından büyük bir coşku yaşarken, galibiyetin mutluluğu maçın ardından Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde de devam etti. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, karşılaşma sonrasında Ümraniye’ye giderek oyunculara teşekkür ederken, Teknik Direktör Sergen Yalçın ve ekibi de sahada ekstra performans sağlayan bütün takımı tebrik etti. Alınan 3 puanla birlikte 9 maç sonunda 16 puana ulaşan Beşiktaş, 10 maçta 20 puan toplayan Fenerbahçe ve Galatasaray ile arasındaki farkını da 4 puana indirdi.

Antrenman bitse de futbolcular çalışmayı sürdürdü

Cuma günü Kasımpaşa ile iç sahada oynayacak olan Beşiktaş, vakit kaybetmeden bu maçın hazırlıklarına başladı. Sabah yapılan antrenmanda futbolcuların moralli şekilde çalışmaya çıkması dikkat çekerken, derbide ilk 11’de başlayan isimler rejenerasyon idmanı yaptı. Diğer futbolcular kondisyon ağırlıklı çalışma yaparken, antrenmanın bitmesine karşın oyuncular idmana devam ettiler ve kendi aralarında çalışmayı sürdürdüler. Takımdaki havanın üst seviyeye çıkmasından memnun olan Teknik Direktör Sergen Yalçın, derbideki mücadelenin Kasımpaşa karşısında da sürmesini istiyor.