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Beşiktaş’ta Başkan Çebi, Galatasaray maçı hazırlıklarını izledi

Beşiktaş, Süper Lig’in 10. haftasında pazartesi günü Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor 22.10.2021, 15:05
Beşiktaş’ta Başkan Çebi, Galatasaray maçı hazırlıklarını izledi

Beşiktaş, Süper Lig’in 10. haftasında pazartesi günü Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Başkan Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkan Emre Kocadağ’ın da bir bölümünü izlediği basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçının ardından gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın saat 12.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.

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