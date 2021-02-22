Beşiktaşlı Josef de Souza’dan TEGV çocuklarına anlamlı bağış

Beşiktaş’ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef De Souza’dan TEGV çocuklarına anlamlı bir destek geldi. Josef De Souza, 17 Ocak 2021 tarihinde Vodafone Park’ta oynanan ve Beşiktaş’ın Galatasaray’ı 2-0 mağlup ettiği maçın ikinci yarısında giydiği formayı ve gol attığı kramponu, daha fazla çocuğa nitelikli eğitim desteği sağlamak için Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) yararına açık artırmaya çıkardı.

www.matchwornshirt.com sitesi üzerinden yapılan satıştan elde edilen gelir, TEGV’e bağış olarak aktarılacak.