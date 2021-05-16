Beşiktaş’ın en anlamlı şampiyonluğu

Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş’ta Sergen Yalçın, altyapısından yetişip hem futbolcu hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan ilk isim oldu. Sıkıntılı başlayan ve birçok sorunla devam eden sezon, mutluluk gözyaşlarıyla bitti.

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş’ta uzun yıllar unutulmayacak bir zafer elde edildi. Sezona oldukça sıkıntılı başlayan ve birçok transferini sezon başına yetiştiremeyen siyah-beyazlılar, ilk 5 hafta sonunda topladığı 4 puanla 13. sırada yer alıyordu. Ghezzal, Rosier, Josef de Souza ve Aboubakar’ın takıma dahil olmasıyla iyi bir çıkış yakalayan siyah-beyazlılar, 40 maçta topladığı 84 puanla ligi zirvede tamamladı ve 16. şampiyonluğuna imza attı.

40 maçın 37’sinde gol attı

Galatasaray’ın önünde ligi averajla zirvede tamamlayan Beşiktaş’ta bu sezon şampiyonluğu getiren istatistiklerden birisi de takımın gol yollarındaki etkili görüntüsü oldu. Beşiktaş bu sezon yalnızca 3 maçta gol atamadı. 4. haftada iç sahada Gençlerbirliği’ne 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, 32. haftada da Kasımpaşa deplasmanında aynı sonuçla kaybetmişti. Beşiktaş 36. haftada da Sivasspor ile deplasmanda golsüz berabere kalmıştı. Bu 3 maçta skor üretemeyen Sergen Yalçın’ın ekibi, kalan 37 maçta ise rakip fileleri 89 kez havalandırmayı başardı.

Yalnızca Montero gol katkısı yapamadı

Beşiktaş’ta bu sezon kadrodaki isimlerden yalnızca Montero gol katkısı yapamadı. Bu sezon süre alan isimlerden Montero’nun gol ya da asisti olmazken, kalan futbolcuların tamamı takımına gol ya da asist katkısı verdi. Valentin Rosier kariyerindeki ilk gol sevincini Beşiktaş forması altında yaşarken, Fabrice N’Sakala da 5 yıllık Süper Lig deneyiminde ilk golünü Beşiktaş’ta atmayı başardı.

Ghezzal farkını ortaya koydu

Beşiktaş’ta sezon içinde birçok oyuncu kendi bölgesinde ligin en iyi performanslarını ortaya koyarken, Rachid Ghezzal sezonun en iyi isimlerinin başında geldi. Transferin son gününde evrakları motosikletle yetiştirilen Cezayirli futbolcu, ligde attığı 8 gol ve yaptığı 17 asistle 25 gole direkt etki etti ve aynı zamanda asist kralı oldu. Göztepe deplasmanında kazanılan penaltı atışında takımını öne geçiren ve maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşayan Ghezzal, kutlamalarda motosiklet kullanır gibi poz vererek fotoğraf çektirdi.

Sergen Yalçın tarihe geçti

Beşiktaş altyapısından yetişen ve siyah-beyazlı forma altında birçok başarıya imza atarak şampiyonluklar yaşayan Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekipte teknik direktör olarak da ligi zirvede tamamladı ve tarihe geçti. Bir takımın altyapısından yetişip futbolcu ve teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan tek isim olan Yalçın, Beşiktaş’a geldiği günden bu yana oynattığı futbolla da spor kamuoyunun takdirini kazandı. Lige sancılı başlayan ve transferleri yetişmeyen siyah-beyazlı ekip, sezon içinde de birçok sakatlık problemi yaşamış ve neredeyse hiçbir karşılaşmaya tam kadro olarak çıkamamıştı. Yaşanan problemler, dün akşam oynanan Göztepe maçının bitiş düdüğüyle birlikte mutluluk gözyaşlarına döndü.

Kasa dolacak

Gelen şampiyonluk sonrasında Beşiktaş’ın da kasası dolacak. Ligi zirvede bitiren siyah-beyazlıların kasasına 230 milyon TL girecek. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt kalınması halinde 20 milyon Euro (205 milyon TL) elde edecek olan siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi yayın gelirlerinden de kasasına önemli bir meblağ koyacak.