Beşiktaş’a basketbolda yeni sponsor
GENEL MÜDÜR FIRAT FİDAN, TÜRKİYE’NİN EN KÖKLÜ KULÜPLERİNDEN BİRİ OLAN BEŞİKTAŞ İLE SPONSORLUK ANLAŞMASI İMZALAMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYDUKLARINI BELİRTEREK, “PANDEMİ DÖNEMİNDE, TÜRKİYE’DE SPORA KATKI SAĞLIYOR OLMAK BİZLER İÇİN OLDUKÇA DEĞERLİ. KURUM HEDEFLERİMİZDEN BİRİ DE, ÜLKEMİZE VE İNSANLARIMIZA YALNIZCA TİCARİ ANLAMDA DEĞİL, BU TÜR İŞBİRLİKLERİ İLE DE YARARLI OLABİLMEK. SPORUN ENERJİSİNE, DİNAMİZMİNE BU DÖNEMDE ÇOK İHTİYACIMIZ VAR” İFADELERİNİ KULLANDI.
Parkede sponsorluk anlaşması imzalandı. Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Avrupa’nın önde gelen araç kiralama şirketinin logosunu şortlarında taşıyacak.
Avrupa’nın en büyük araç kiralama şirketi Europcar, Beşiktaş JK Erkek Basketbol Takımı’na sponsor oldu. İmzalanan sponsorluk anlaşması kapsamında Beşiktaş Basketbol A Takımı 2020 - 2021 sezonunda, basketbol liginde ve Avrupa’da oynayacağı tüm müsabakalarda, şirketin logosunun yer alacağı şortlarla mücadele edecek.
Şirketin Türkiye operasyonlarından sorumlu olan Genel Müdür Fırat Fidan, Türkiye’nin en köklü kulüplerinden biri olan Beşiktaş ile sponsorluk anlaşması imzalamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Pandemi döneminde, Türkiye’de spora katkı sağlıyor olmak bizler için oldukça değerli. Kurum hedeflerimizden biri de, ülkemize ve insanlarımıza yalnızca ticari anlamda değil, bu tür işbirlikleri ile de yararlı olabilmek. Sporun enerjisine, dinamizmine bu dönemde çok ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.
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